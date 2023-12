SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Palmeiras terminou o primeiro turno a 13 pontos de distância do líder Botafogo, estava escanteado da briga pelo título há dez jogos e agora é o virtual campeão brasileiro.

O time alviverde entra em campo pelo último confronto do Brasileiro nesta quarta-feira (6), às 21h30 (de Brasília), contra o Cruzeiro, no Mineirão, em Belo Horizonte (MG).

CHANCE DE TÍTULO ERA DE 0,44%

O Palmeiras entrou no returno em terceiro na tabela, com 34 pontos, enquanto o líder Botafogo tinha 47. A diferença entre os times foi de 14 pontos após a 15ª rodada.

Terminada a 27ª rodada, a equipe de Abel Ferreira tinha 0,44% de chance de título ?o cálculo é feito pelo Departamento de Matemática da UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais). O time verde aparecia em quinto, com 44, novamente a 14 de distância para o Alvinegro carioca? que tinha nove de vantagem para o segundo colocado.

O Palmeiras reagiu a partir de então, o Botafogo derrapou, e a situação na tabela virou. Enquanto o time alviverde engatou uma sequência de oito vitórias e um empate, mesmo tendo perdido para o Flamengo, o Glorioso não venceu nenhum dos últimos dez jogos disputados e foi desbancado da ponta.

O Palmeiras agora chega na última rodada com 99,97% de possibilidade de ficar com a taça, tendo um aumento de 99 pontos percentuais nesses dez jogos. O Alvinegro carioca não tem mais chance de terminar em primeiro, e o único time capaz de tomar o título é o Atlético-MG, com 0,027% ? o Galo precisaria vencer, contar com uma derrota do Palmeiras e reverter uma diferença de oito no saldo de gols.

CHANCES DE TÍTULO DO PALMEIRAS

27ª rodada: 0,44%

28ª: 0,73%

29ª: 1,9%

30ª: 5,7%

31ª: 13,6%

32ª: 25,4%

33ª: 19,8%

34ª: 44,7%

*Após jogos atrasados: 53%

35ª: 55,3%

36ª: 85,7%

37ª: 99,97%

CHANCES DE TÍTULO DO BOTAFOGO

27ª rodada: 90,5%

28ª: 85,6%

29ª: 90,2%

30ª: 80,2%

31ª: 60,1%

32ª: 35,2%

33ª: 30%

34ª: 28,8%

*Após jogos atrasados durante a Data Fifa: 23,8%

35ª: 18,5%

36ª: 3,6%

37ª: 0%

ESCALAÇÕES

A única dúvida no time alviverde deve ser o lateral-esquerdo Piquerez, que se recupera de entorse. Gabriel Menino, que se recupera de fratura no tornozelo, deve continuar sendo desfalque.

Uma possível escalação inicial do Palmeiras deve ter: Weverton; Marcos Rocha (Luan), Gustavo Gómez e Murilo; Mayke, Zé Rafael, Richard Rios, Raphael Veiga e Vanderlan (Piquerez); Breno Lopes e Endrick.

Do outro lado, uma possível escalação do Cruzeiro tem: Rafael Cabral; William (Palacios), Neris, Luciano Castán e Marlon; Lucas Silva, Japa (Mateus Vital) e Ian Luccas; Matheus Pereira, Arthur Gomes e Bruno Rodrigues.

Estádio: Mineirão, em Belo Horzionte (MG)

Horário: Às 21h30 (de Brasília) desta quarta-feira (5)

Árbitro: Anderson Daronco (Fifa/RS)

VAR: Rodrigo D'Alonso Ferreira (Fifa/PB)

Transmissão: Globo e Premiere