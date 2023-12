RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Flamengo anunciou o jogo contra o Orlando City na pré-temporada da equipe nos Estados Unidos. A partida amistosa será no dia 27 de janeiro, no Camping World Stadium, em Orlando.

O Flamengo ainda tenta negociar outro jogo, como apurou a reportagem. A partida com o Orlando será a última da pré-temporada. O clube já vinha negociando os detalhes nas últimas semanas.

O jogo com o Inter Miami, de Messi, não deu certo. Havia a negociação, mas a equipe foi chamada para jogar contra contra o Al-Nassr, time de Cristiano Ronaldo, e o Al Hilal, de Neymar, no mesmo período.

A ida aos EUA não dependia da vaga na fase de grupos da Libertadores, mas é anunciada logo depois da confirmação do G4.

Os ingressos estarão à venda a partir de 12 de dezembro pelo site FCSeries.com. A última vez do Flamengo no país foi em 2019, quando conquistou a Florida Cup.

O Flamengo já definiu o roteiro da viagem. O clube estreia no Carioca em 17 de janeiro contra o Audax em Manaus e viaja em seguida para os Estados Unidos. Na volta, dia 31, enfrenta o Sampaio Corrêa em Belém.

A equipe terá pelo menos três rodadas com reservas no Estadual. Serão os jogos contra Nova Iguaçu, Volta Redonda e Portuguesa. Depois do retorno de Belém já acontecem os dois primeiros clássicos (Vasco e Botafogo na sequência).