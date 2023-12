SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Palmeiras dominou a premiação do Bola de Prata da ESPN, que foi entregue na tarde de nesta quinta-feira (7) para os melhores jogadores do Campeonato Brasileiro de 2023.

Os representantes do clube campeão desta edição do Brasileiro foram: Weverton, Murilo, Piquerez, Mayke e Raphael Veiga. Além do treinador Abel Ferreira.

A seleção do Bola de Prata de 2023 é: Weverton; Piquerez, Adryelson, Murilo e Mayke; Villasanti, Raphael Veiga, Arrascaeta e Pulgar; Luis Suárez e Hulk.

Além do Palmeiras, os outros clubes que também tiveram representantes na premiação são Botafogo, Grêmio, Flamengo e Atlético-MG, justamente as equipes que ficaram nas quatro primeiras colocações do campeonato.

O primeiro gol de Endrick na virada do Palmeiras sobre o Botafogo por 4 a 3 foi eleito o mais bonito do Brasileiro.

A eleição dos melhores jogadores por posição é elaborada de duas formas: jornalistas da ESPN atribuem notas de 0 a 10, que compões 60% da pontuação. Os outros 40% são calculados a partir de um algoritmo desenvolvido programado para analisar mais de 100 estatísticas de performance de cada jogador.

CONFIRA A SELEÇÃO DO BOLA DE PRATA

Goleiro: Weverton

Zagueiros: Adryelson e Murilo

Laterais: Piquerez e Mayke

Meias: Raphael Veiga e Arrascaeta

Volantes: Villasanti e Pulgar

Atacantes: Suárez e Hulk

Artilheiro: Paulinho

Revelação: Endrick

Técnico (troféu Telê Santana): Abel Ferreira