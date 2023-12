SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Luis Suárez foi o grande vencedor do prêmio Bola de Prata.

O QUE ACONTECEU

O atacante do Grêmio conquistou o principal prêmio do evento. O troféu é dado ao melhor jogador do Campeonato Brasileiro.

Presença também na seleção do campeonato. O uruguaio dividiu o ataque com Hulk, no time que ficou assim: Weverton (Palmeiras); Mayke (Palmeiras), Murilo (Palmeiras), Adryelson (Botafogo), Piquerez (Palmeiras); Villasanti (Grêmio), Pulgar (Flamengo), Arrascaeta (Flamengo), Raphael Veiga (Palmeiras); Luis Suárez (Grêmio) e Hulk (Atlético-MG). Técnico: Abel Ferreira (Palmeiras).

Suárez foi o vice-artilheiro do Brasileirão. O atacante marcou 17 gols, três a menos do que Paulinho, do Atlético-MG. Além disso, o uruguaio deu 11 assistências.

"Obviamente, é um prêmio do time, do pessoal que trabalha no CT, mas quando o Abel estava falando, eu pensava o mesmo que ele. É difícil para um treinador ou um jogador, com as qualidades que tenho, quase 37 anos, o ano que mais jogos tenho na minha carreira. Mas foi também o ano em que estive mais longe da minha mulher e meus filhos. Isso também é pra eles, porque todo trabalho e sacrifício tem a sua premiação. Obrigado a todos", disse Suárez.

ALINE GOMES FATURA BOLA DE OURO

A atacante da Ferroviária foi a vencedora do prêmio entre as mulheres.

A principal honraria da noite coroou a temporada da jogadora, que também venceu em outras duas categorias: melhor atacante e revelação do ano no Brasil.

Com apenas 18 anos, se tornou a jogadora mais jovem a ser convocada para o time principal da seleção. Aline foi uma das três suplentes na lista para a Copa do Mundo na Austrália e Nova Zelândia.

A jovem é artilheira da Ferroviária em 2023, com 13 gols e 5 assistências em 31 jogos. Pelo Brasileiro, foi titular em 16 dos 19 jogos do torneio, e marcou em dez ocasiões.

Além do vice no Brasileiro, Aline ajudou a Ferrinha na conquista da Copa Paulista, seu primeiro título no profissional.

"No começo eu já não sabia o que falar, agora eu tenho certeza. Queria agradecer a todos, receber esses prêmios é de extrema importância pra minha carreira. Nada melhor que fechar com a Bola de Ouro", disse Aline.

O QUE MAIS SUÁREZ FALOU:

Sacrifício: "Emociona muito pelo trabalho que você quer fazer sempre bem, mas as vezes você não faz como gostaria. Mas se você colocar tudo na balança, valeu muito a pena o sacrifício. Eu falei que estava longe dos meus filhos, minha mulher, que eles são um grande suporte em minha carreira e ficar longe deles muitos dias, muitas viagens, isso ano é bom para a pessoa que eu gosto de ser. Perde muitas coisas de seus filhos e não é bom, mas o trabalho tem um prêmio, e eu tenho que ficar orgulhoso porque todo o trabalho tem um prêmio e eu tenho que ficar orgulhoso, que todo trabalho que você faz, toda força que você faz, tem uma premiação, bem legal como está, que os grandes jogadores, grandes craques que tem aqui o futebol brasileiro".

Reconhecimento do trabalho: "Se você ver que o troféu que você recebeu é do seu trabalho dentro de campo, e aí você tem que dar muito valor. Mas esse prêmio é do trabalho dentro do gramado, de todo ano que eu fiz para ajudar meu time, por isso tem que ficar muito orgulhoso".