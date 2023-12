SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O atacante Luis Suárez, do Grêmio, foi eleito o melhor jogador de 2023 20ª edição do Troféu Mesa Redonda, da TV Gazeta. Ele levou o seu segundo premio no dia, já que também recebeu a Bola de Ouro da ESPN.

Dorival Júnior, do São Paulo, ganhou como melhor técnico do ano. Com o título inédito da Copa do Brasil, ele desbancou Abel Ferreira, que conquistou na quarta (6) o Brasileirão com o Palmeiras.

Abel, por sua vez, foi homenageado no palco. Ele recebeu uma escultura do busco de Ayrton Senna, que tem como ídolo.

Já a seleção do campeonato foi formada por: Everson; Rafinha, Murilo, Beraldo e Piquerez; Tchê Tchê, Villasanti, Raphael Veiga e Lucas; Suárez e Endrick. A joia palmeirense, de apenas 17 anos, conquistou a vaga apenas um ano depois de ter sido eleito a revelação do prêmio no ano passado.

O volante Gabriel Moscardo, do Corinthians, foi escolhido como revelação. O evento também contou com homenagens ao Corinthians feminino, representado por Cris Gambaré, diretora do Corinthians feminino, e Tamires, capitã do time.

A escolha dos indicados foi realizada de maneira híbrida. A primeira etapa contou uma mescla de voto popular com indicações de integrantes do programa Mesa Redonda, que dá nome ao prêmio. Já os selecionados para disputar as categorias de Revelação, Melhor Técnico e Melhor Jogador foram definidos pela equipe de esportes da TV Gazeta.

A partir de então, os jogadores pré-selecionados passaram pela avaliação de uma banca formada por jornalistas que elegeu os vencedores.