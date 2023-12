Natural de Juiz de Fora, a nadadora Mayra Santos busca ser a primeira pessoa a fazer a travessia da Ilha de Porto Santo, território ultramarino português. A expectativa é que ela realize o percurso no dia 9 de dezembro e leve cerca de dez horas para dar a volta completa a nado na ilha, totalizando 32 quilômetros. O feito inédito entrará para a extensa lista de desafios que a brasileira já se propôs a fazer desde que começou a nadar, em 2015.

O seu enorme potencial para a natação foi revelado por acaso, na Ilha da Madeira, em Portugal, lugar onde vive há quase vinte anos. Mayra conta que, desde criança, partilhava com a mãe o sonho de se tornar uma atleta olímpica, mas as circunstâncias da vida a levaram para outros caminhos. Aos 36 anos, esse sonho antigo voltou e foi canalizado para o nado em águas abertas. “O meu mindset é o desafio, eu procuro sempre me superar”, afirma a atleta de 44 anos.



Rainha dos Recordes



Na terra de Cristiano Ronaldo, ela é conhecida como "Rainha do Mar", por acumular recordes, desbravar os mares da região e realizar desafios marítimos inéditos. O título de ‘rainha’ veio em 2019, quando a ultramaratonista passou a ganhar a credibilidade dos madeirenses por ser a primeira mulher a nadar de Porto Santo à Madeira, totalizando 42km. Ela conta que a cada novo feito, o desejo de continuar é renovado. “Cada vez que eu nado, mais vontade eu tenho”.

Em 2020, ela teve seu nome oficialmente inscrito no livro de recordes, o Guinness World Record, por nadar 31 horas e 7 minutos, de forma ininterrupta, em uma piscina contracorrente, superando a marca dos espanhóis Alberto Lorent e Pablo Fernandez Alvarez. Em 2022, ela se destacou ao dar duas voltas completas na ilha de Manhattan, em Nova York, atingindo o marco de 92 km, em 20 horas. Isso equivale à maior distância já nadada pela brasileira no oceano até o momento. “Eu gosto de cumprir desafios que ninguém antes tenha feito e minha principal motivação é quando duvidam de mim. Então, eu vou e faço”, revela Mayra.

FOTO: Arquivo Pessoal - Ao compartilhar sua trajetória na natação, a atleta busca inspirar outras pessoas a irem atrás de seus sonhos, assim como ela foi.

Apesar de parecer fácil, é claro que por trás das vitórias há um árduo processo de preparação. “Eu costumo dizer que a mente é minha principal adversária e que, muitas vezes, a mente nos mente. Então, quando as dores e o cansaço surgem, eu preciso trabalhar o meu foco e entender que essas dores não são um problema, elas são as consequências de fazer aquilo que eu gosto’, relata.

Para garantir a travessia na Ilha de Porto Santo, a brasileira diz ser disciplinada e seguir à risca uma rotina de treinamento. Ela treina todos os dias, às seis da manhã. Primeiro, nada por cerca de uma hora e meia na piscina de casa e depois parte rumo ao mar. O preparo é constante e os marcos são resultados de longos anos de dedicação.

Mayra comenta que além do desgaste físico e emocional, a maior dificuldade envolvendo o próximo desafio são as correntes marítimas. “Nós precisamos respeitar o mar. É preciso saber escolher a data para cumprir a travessia e ter em mente que é uma região com muitos redemoinhos, o que pode me atrapalhar, por gerar a sensação de que estou prosseguindo quando, na verdade, continuo no mesmo lugar”. Dessa forma, ela reforça que essa prova é coletiva e que conta com o apoio de sua equipe tanto para avaliar as condições climáticas do dia, quanto para auxiliá-la ao longo do trajeto.

Antes mesmo de concluir a travessia de Porto Santo, Mayra já planeja as próximas etapas. “O meu sonho é fazer a maior distância nadada em oceano, sendo na Madeira ou não eu irei fazer a maior travessia e vou bater o record que atualmente está em 124km por uma mulher”.