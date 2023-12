RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Vasco estuda nomes para o cargo de diretor-técnico e um deles é um velho conhecido do clube: Ricardo Gomes.

Abel Braga está de saída do cargo de diretor-técnico do Vasco e tem um acordo com um dos candidatos à presidência do Internacional. A eleição no Colorado acontece neste fim de semana.

Abel sairá do Vasco mesmo se seu candidato no Inter for derrotado no pleito, o que já faz o time cruzmaltino se movimentar no mercado.

O perfil de Ricardo Gomes agrada pela função e pelo fato de também já conhecer o clube e sua torcida. Recentemente ele estava como coordenador-técnico interino da seleção brasileira. Em 2011, foi campeão da Copa do Brasil como treinador do Vasco.

Gomes, porém, não é o único nome analisado, e outros profissionais também estão sendo avaliados pela SAF.

A ideia é ter um profissional que faça uma boa ligação entre o vestiário e a diretoria, e que esteja alinhado com o diretor de futebol e a comissão técnica.

Abel Braga não conseguiu ter uma sequência em seu trabalho de diretor-técnico do Vasco por questões de saúde. Ele precisou ficar afastado desde agosto das atividades.

Já para o cargo de diretor de futebol, o Vasco quer Alexandre Mattos, do Athletico-PR. As conversas já acontecem.

O clube cruzmaltino anunciou a demissão de Paulo Bracks do cargo em entrevista coletiva realizada nesta quinta-feira (7) pelo CEO da SAF, Lucio Barbosa.

O fato do novo diretor de futebol estar ainda a caminho pode ser algo a influenciar na escolha do diretor-técnico.