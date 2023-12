SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Palmeiras teve um 2023 com três títulos: Supercopa do Brasil, Campeonato Paulista e Campeonato Brasileiro. Agora, o clube projeta um time ainda mais competitivo para a próxima temporada.

POR QUÊ?

A reportagem apurou que a ideia da presidente Leila Pereira segue a mesma para o ano que vem: não negociar nenhum jogador do time titular. O Palmeiras irá negociar atletas, mas não quer mexer na estrutura vencedora dos últimos anos do time de Abel Ferreira.

Reforços pontuais irão chegar. Além da manutenção dos titulares, o time alviverde quer contratar mais três ou quatro atletas: outro meio-campista, um meia criador e um atacante. A equipe já anunciou a chegada do meio-campista Aníbal Moreno, ex-Racing, para 2024. Caio Alexandre, do Fortaleza, é um dos nomes que a diretoria iniciou conversas.

PODER DE INVESTIMENTO MAIS ALTO

O Palmeiras não abriu os cofres em 2023 porque gastou demais, e mal, em 2022 com contratações. A avaliação era de que o clube precisava segurar os gastos para não comprometer as contas neste ano ?mas a história irá mudar para o ano que vem.

SEQUÊNCIA DE ABEL FERREIRA

O técnico português está na mira do Al Sadd, do Qatar, mas após o título do Brasileirão deu declarações que animaram a diretoria do Palmeiras por uma permanência pelo menos até o final de seu contrato, em 31 de dezembro de 2024.

Palmeiras quer renovar com Abel até dezembro de 2027. Segundo a coluna Mercado da Bola, do UOL, o time alviverde trabalha para oferecer muito em breve um novo acordo até dezembro de 2027, que coincidiria então com o fim de um eventual segundo mandato presidencial de Leila Pereira. A negociação passaria ainda por uma valorização salarial e um bônus pela assinatura do acerto.

BASE SEGUIRÁ COMO GRANDE ALIADA

Pela falta de reforços, Abel precisou recorrer à base do Palmeiras em 2023 ?que nos últimos anos empilhou títulos contra rivais.

O técnico é contrário à ideia de que os garotos precisam carregar a responsabilidade de resolver os problemas do Palmeiras, mas eles têm correspondido muito bem.

Nomes como Naves, Fabinho, Luis Guilherme e Estevão devem receber ainda mais oportunidades em 2024.