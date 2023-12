SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um auditório lotado vendo a diversão de uma criança de quatro anos, que havia acabado de chegar e não demonstrava qualquer sinal de timidez, enquanto o irmão, apenas 13 verões mais velho, era premiado no palco como um dos melhores jogadores da temporada. A cena que ocorreu nesta quinta-feira (7) ilustra bem como foi o Troféu Mesa Redonda.

SHOW NO PALCO

Endrick, um dos mais aguardados, acabou "ofuscado" pelo irmãozinho. O pequeno Noah Gael não parou um minuto sequer desde que chegou e explorou os corredores do auditório.

A joia palmeirense foi chamada ao palco ao ser eleito um dos melhores atacantes, mas ficou mesmo olhando para o caçula. O atacante de 17 anos beijou os pais antes de subir, e depois brincou: "Meu irmão não para quieto".

O menino ficava andando de um lado para o outro, tirando risadas do público. "Imitando" o que o primogênito faz em campo, Noah deu um baile no pai, que tentava fazê-lo se juntar à família. Os dribles do caçula divertiam o público.

Endrick brincou e adiantou que não quer que o irmão siga seus passos em campo. "Não quero que ele seja jogador, não, vida difícil demais. Melhor ser jogador de tênis", explicou.

OS PONTUAIS E O BONDE DOS ATRASADOS

Os jogadores começaram a aparecer por volta das 13h30, com Beraldo e Moscardo puxando a fila. As joias de São Paulo e Corinthians, respectivamente, foram os primeiros astros do evento a falar e atender pedidos de fãs. Depois deles, chegaram nomes como Tchê Tchê, Everson, Lucas Moura, Rafinha e o técnico Dorival Júnior, além dos ex-jogadores Hernandes, Miranda e Dedé.

O início da cerimônia, no entanto, se estendeu por mais de uma hora enquanto os demais personagens eram aguardados. A demora se deu porque boa parte dos jogadores que compareceria ao evento estava em outra premiação ?a Bola de Prata, da ESPN?, que foi realizada poucas horas antes..

Nenhum dos quatro palmeirenses premiados estava no local quando a gravação começou ?assim como Abel, que foi homenageado. Os campeões Murilo, Piquerez, Raphael Veiga e Endrick, escolhidos para a seleção do futebol brasileiro de 2023, chegaram com a cerimônia em curso.

Luis Suárez, eleito o melhor jogador da temporada, também foi um dos atrasados. O atacante uruguaio fez uma dobradinha, vencendo as principais categorias dos dois prêmios do dia, e saiu cheio de troféus, apesar de a agenda lotada mal dar brechas para refeições.

O bonde dos atrasados se tornou um espetáculo à parte. Pescoços curiosos se levantavam para tentar ver qual celebridade do mundo da bola aparecia, enquanto o prêmio seguia ou estava em uma das paradas. Os palmeirenses eram os mais comentados.

RESENHA E DESCONTRAÇÃO

Enquanto isso, a premiação seguia com clima descontraído. Os premiados eram recebidos no palco pelos apresentadores e conversavam sobre temas que tangenciavam o futebol, indo de histórias de vida a assuntos banais do cotidiano. Tchê Tchê comentou sobre a infância; Everson contou que é o responsável por fazer as compras no supermercado e Lucas brincou sobre a queda do cabelo.

A resenha também teve espaço na cerimônia. Cada jogador ainda tinha um padrinho ou madrinha, de cujas mãos vinha o troféu. O "velho" Rafinha, como ele mesmo se chamou, recebeu o prêmio de Cicinho, também lateral e ídolo são-paulino, e ambos trocaram elogios sobre quem jogou mais. Já o jovem Moscardo foi questionado se recebeu mensagens de "oi, sumido" na faculdade com o sucesso repentino no futebol, e rapidamente negou ? sua namorada estava em uma das cadeiras do local.

OS PREMIADOS NO TROFÉU MESA REDONDA

Melhor jogador: Suárez

Seleção: Everson; Rafinha, Murilo, Beraldo e Piquerez; Tchê Tchê, Villasanti, Raphael Veiga e Lucas; Suárez e Endrick.

Revelação: Gabriel Moscardo

Técnico: Dorival Júnior