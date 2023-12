SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O São Paulo se reuniu nos últimos dias para dar início ao planejamento para 2024 e praticamente descartou a possibilidade de saída do colombiano James Rodríguez.

Os Departamentos de Futebol e Financeiro se reuniram para traçar o projeto para 2024. Na reunião definiu-se valores disponíveis para gastar e possíveis saídas do elenco.

Em determinado momento, um dos homens fortes do futebol do São Paulo levantou a questão do "caso James". Ele lembrou a entrevista recente do colombiano deixando seu futuro em aberto.

O questionamento foi: se não for usado, talvez seja melhor liberá-lo. James ainda não tem status de titular absoluto, mas tem sido atrapalhado por lesões.

Ao ouvir isso, o presidente Julio Casares tomou a palavra e praticamente vetou a saída do colombiano desta forma. O mandatário não tem interesse em liberar o jogador.

Dorival Jr confirmou na última entrevista coletiva do ano que conta com James Rodríguez para 2024.