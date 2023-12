SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Arboleda, zagueiro do São Paulo, resolveu eternizar, na pele, a conquista da Copa do Brasil 2023. As tatuagens foram feitas em um centro cirúrgico.

O jogador escolheu duas fotos suas com a taça da Copa do Brasil. As tatuagens foram feitas nas coxas de Arboleda.

O zagueiro ainda fez desenhos ?com temas diversos na parte detrás das pernas, nas costas e na região das costelas.

Arboleda compartilhou um vídeo nas redes sociais com as novas tatuagens.