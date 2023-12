SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Qatar Sports Investments (QSI), fundo de investimento do Qatar dono do PSG anunciou, nesta sexta-feira (8) a venda de 12,5% do clube francês para o grupo de private equity norte-americano Arctos Partners.

Segundo a imprensa francesa e dos Estados Unidos, a grupo vai desembolsar 530 milhões de euros (R$ 2,8 bilhões). O acordo foi anunciado através de uma nota oficial do PSG.

O investimento será usado para "desenvolver" as operações do clube e apoiar iniciativas relacionadas ao Parque dos Príncipes e ao Centro de Treinamento de Poissy.

A Arctos, porém, não influenciará nas decisões esportivas do PSG. A empresa já tem parcerias com times da Major League Baseball (MLB), NBA, Fórmula 1 e futebol europeu (como o Liverpool).

A Arctos é um parceiro excepcional para nos ajudar a atingir os nossos objetivos, fornecendo conhecimentos estratégicos e inovação ao nosso negócio, ao mesmo tempo que proporciona investimento e novas relações para apoiar os nossos objetivos futebolísticos e desportivos. Nasser Al-Khelaïfi, presidente da QSI e do PSG