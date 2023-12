SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Para alívio dos torcedores palmeirenses, o treinador português Abel Ferreira deve permanecer à frente do time em 2024.

O Palmeiras anunciou em suas redes sociais que, em reunião realizada nesta sexta-feira (8) com a presidente do clube, Leila Pereira, para fazer um balanço do ano e projetar a próxima temporada, o técnico reforçou ter contrato vigente até dezembro de 2024.

"Leila e Abel avaliaram os objetivos alcançados pelo clube em 2023, com a conquista de três títulos em cinco competições disputadas, e deram continuidade ao planejamento para a próxima temporada, que tem sido desenvolvido há meses pela comissão técnica em conjunto com o Departamento de Futebol", diz a postagem do Palmeiras no X (antigo Twitter).

Nas últimas semanas, passaram a circular alguns rumores de que o técnico teria recebido uma proposta tentadora do Al Sadd, do Qatar.

Ao participar da cerimônia do prêmio Bola de Prata, da ESPN, na quinta-feira (7), Abel já havia indicado que tem mesmo boa chance de permanecer no clube. "Acho que sim", respondeu, questionado se vai continuar no Palmeiras.

O técnico chegou ao Palmeiras em outubro de 2020, a princípio com um contrato por duas temporadas, renovado no ano passado até o fim de 2024.

Desde que aterrissou no Brasil, após passagem pelo PAOK, da Grécia, o luso conquistou nove títulos: dois Brasileiros (2022 e 2023), duas Copa Libertadores (2020 e 2021), dois Paulistas (2022 e 2023), uma Copa do Brasil (2020), uma Recopa Sul-Americana (2022) e uma Supercopa do Brasil (2023).

À frente de Abel entre os treinadores mais vitoriosos pelo time está apenas Oswaldo Brandão, com dez conquistas.

Além das propostas milionárias para levar o técnico português, causaram apreensão na torcida sinalizações do próprio Abel de que estaria insatisfeito no cargo.

"São três anos a ganhar títulos de forma consistente e, quanto mais ganha, mais sobe o sarrafo", disse Abel após a conquista do título nesta semana. "Quando ganha tanto, as pessoas cobram como se você fosse perfeito. E eu não sou perfeito."

No vestiário do Mineirão comemorando o título após a partida contra o Cruzeiro, contudo, mais um sinal de que a permanência pode ser a escolha final. "Não vou me despedir de ninguém, porque não tenho que me despedir de ninguém", afirmou o português para o elenco e comissão técnica presentes.