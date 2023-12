SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Betis e Real Madrid empataram por 1 a 1 neste sábado (9), no estádio Benito Villamarín, pela 16ª rodada do Campeonato Espanhol.

Os gols do jogo foram marcados por Bellingham e Ruibal.

Com o resultado, os merengues seguem no topo da tabela do torneio, com 39 pontos, mas ameaçados pelo Girona, que enfrenta o Barcelona neste domingo (10).

A sensação do Espanhol tem um ponto a menos. Em caso de vitória, chegará a dois pontos de vantagem no torneio.

O Betis está em 6º, com 26.

LANCES IMPORTANTES

Anulado - Boa jogada entre Rodrygo e Bellingham. A bola sobrou para Brahim Díaz, que empurrou para o fundo da rede, mas foi marcado impedimento do jogador brasileiro no início do lance.

Defesaça - Ayoze construiu lance de perigo com Willian José, que foi travado. No rebote, o espanhol encheu o pé, mas o goleiro Lunin conseguiu fazer a defesa.

0x1 - Gol do Real Madrid. Bellingham recebeu ótimo passe de Brahim, nas costas da zaga do Betis, matou no peito e bateu na saída do goleiro com muita tranquilidade aos 8 minutos do segundo tempo.

1x1 - Gol do Betis. E que golaço! Willian José passou a bola para Ruibal no bico da grande área. O lateral-direito armou o chute e mandou um balaço com muita força, no ângulo, sem chance de defesa para Lunin, aos 22 do segundo tempo.

Quase a virada - Isco recebeu cruzamento de Luiz Henrique dentro da grande área e cabeceou com perigo, já nos acréscimos, mas a bola bateu caprichosamente na trave.

Faltou pouco - Rodrygo saiu driblando pelo lado esquerdo do ataque e passou para Joselu, que bateu mascado. A bola saiu tirando tinta da trave.