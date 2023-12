SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Marcos Rocha, lateral direito do Palmeiras, confirmou que vai renovar com o Alviverde por mais uma temporada e explicou o porquê.

"Eu vou ficar mais um ano no Palmeiras. Estou bastante feliz, bastante motivado a buscar mais títulos. O Palmeiras me acolheu muito bem, ando tranquilo em São Paulo, as pessoas me respeitam, me apoiam e isso está sendo fundamental para eu permanecer. Tenho a responsabilidade de liderar um pouco os jogadores jovens que estão chegando. Acho que isso é um crédito que a diretoria está me dando por esse respeito e controle que eu tenho com esses meninos", afirmou Marcos Rocha.

Enquanto o lateral conversava com a imprensa, Gabriel Menino chamou ele de 'vovô'. Nomes como Naves, Garcia e Vanderlan também brincaram com o defensor.

"Tá vendo porque eu vou ficar no Palmeiras? Por que eu preciso controlar a emoção deles", brincou Rocha.

O lateral direito tinha contrato até o fim desta temporada e recebeu sondagens para durante o ano -o Botafogo foi um dos nomes mais comentados como possível interessado.

Aos 34 anos, o jogador ainda não pensa em pendurar as chuteiras e será avaliado ano a ano pelo Alviverde.

Em entrevista ao PalmeirasCast, Rocha afirmou que pretende atuar até os 38 anos, mas entende que não terá mais o mesmo condicionamento físico para disputar as mais de 60 partidas da temporada brasileira.