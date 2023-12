SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Manchester City venceu o Luton Town por 2 a 1, de virada, neste domingo (10), pela 16ª rodada do Campeonato Inglês, em Kenilworth Road.

Os gols do jogo foram marcados por Adebayo, para os donos da casa, enquanto Bernado Silva e Grealish garantiram a vitória.

Horas antes da partida, o técnico Pep Guardiola afirmou que Haaland está lesionado e não tem data de retorno.

O atacante norueguês deve ser baixa no City para o jogo contra o Estrela Vermelha, quarta-feira (13), pela última rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões.

Os Citizens também quebram uma sequência de quatro jogos sem vitória no tornenio nacional: eram três empates e uma derrota.

Com isso, o time é o quarto colocado, com 33 pontos.

O Luton Town está em 18º, com nove.

O JOGO

O Manchester City fez um bom primeiro tempo e dominava mais as ações, mas brilhou a estrela do goleiro Kaminski.

No último lance do primeiro tempo, o Luton Town abriu o placar e pareceu que iria dificultar mais a partida na segunda etapa.

Os Citizens, no entanto, mostraram força e viraram o jogo antes dos 20 minutos do segundo tempo, com menos de três minutos de distância entre cada gol.

LANCES IMPORTANTES

1x0 - Gol do Luton Town. Townsend cruzou a bola para o meio da área e Adebayo saltou mais alto que Rúben Dias para mandar para a rede no último lance do primeiro tempo.

1x1 - Gol do Manchester City. Rodri foi desarmado após boa jogada, mas a bola sobrou para Bernardo Silva, que chapou a bola de canhota, no cantinho, para empatar o jogo aos 16 do segundo tempo.

1x2 - Gol do Manchester City. Demorou pouquíssimo para os Citizens virarem o jogo. Após erro na saída de bola, Álvarez cruzou rasteiro para o meio da área e Grealish apareceu sozinho, finalizando de primeira. A bola ainda bateu no goleiro, mas morreu na rede.