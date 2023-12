RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Vasco acertou a contratação de Alexandre Mattos para o cargo de diretor de futebol.

Alexandre Mattos estava no Athletico-PR como CEO de Mercado. O dirigente teve passagens de sucesso por Cruzeiro e Palmeiras.

Ele chega ao Vasco para substituir Paulo Bracks, demitido no último dia 7, logo após o time cruzmaltino garantir sua permanência na Série A com a vitória sobre o Red Bull Bragantino por 2 a 1.

A escolha por Mattos teve como fatores levados em consideração a agressividade do dirigente no mercado e seu bom relacionamento com empresários e jogadores.

O novo diretor de futebol terá em suas mãos o maior aporte de investimento da 777 Partners previsto no acordo de compra da SAF. Serão R$ 250 milhões.

O Vasco já tem brincado nas redes sociais e feito mistério para o anúncio de Alexandre Mattos. Uma das postagens continha uma foto de um sonho (doce de padaria) e a frase "tudo começa", em alusão ao livro do dirigente chamado de "tudo começa com um sonho".