SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O jogador Caio Henrique de Lima Gonçalves morreu após ser atingido por um raio neste domingo (10) durante um jogo da Copa Regional de Futebol Amador, realizado no Estádio Municipal José Eleutério da Silva, em Santo Antônio da Platina, no Paraná.

Caio Henrique e outras quatro pessoas foram atingidas por um raio durante a partida pelo torneio amador. Caio integrava a equipe do município de Japira, que enfrentou o time local.

O Corpo de Bombeiros informou que duas das vítimas precisaram de reanimação cardíaca e foram encaminhadas imediatamente para o Pronto Socorro de Santo Antônio da Platina. O Samu foi o primeiro a chegar ao local.

Outros dois atingidos foram levados por terceiros, já que estavam conscientes. A quinta vítima chegou ao pronto-socorro posteriormente, "queixando-se de dores e informando que havia sido atingida pelo mesmo raio".

Uma ambulância do Corpo de Bombeiros chegou a ir até o estádio, mas todas as possíveis vítimas já haviam sido transportadas ao hospital.

"Posteriormente, foi informado ao Corpo de Bombeiros Militar que: chegaram 5 vítimas ao Pronto Socorro, as quais foram atingidas pelo raio, sendo que 2 encontram-se entubados e com diversos ferimentos no tórax e membros superiores (queimaduras de 3º grau) e os outros três encontram-se sem ferimentos, no entanto, com muita algia na base do crânio", diz trecho da nota do Corpo de Bombeiros.

Uma vítima encontra-se em estado grave e foi transferida ao Hospital Regional. Outros três continuam em observação na Enfermaria do Pronto Socorro.

Em nota, a Prefeitura de Santo Antônio da Platina se solidarizou com as famílias de Caio Henrique e demais envolvidos.