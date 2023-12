SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Começa nesta terça-feira (12) em Jidá, na Arábia Saudita, a edição de 2023 do Mundial de Clubes da Fifa. Além da expectativa natural pelo desempenho do estreante Fluminense, campeão da Libertadores, a competição também desperta o interesse dos torcedores por conta do possível confronto entre os treinadores Fernando Diniz e Pep Guardiola, do Manchester City.

O eventual duelo de estratégias entre o treinador interino da seleção brasileira, conhecido por valorizar o toque e a posse da bola, e o espanhol Guardiola, responsável por difundir há anos um estilo de jogo semelhante nos principais clubes da Europa e considerado um dos maiores treinadores de sua geração, é amplamente aguardado.

Para que o confronto de técnicos se materialize, os clubes precisam vencer as partidas semifinais no início da próxima semana, quando fazem sua estreia na competição.

O time inglês debuta no Mundial como o favorito. Tendo se consolidado como uma das principais forças do futebol europeu nos últimos anos, a equipe de Manchester dominou as competições que participou na última temporada, com a conquista da tríplice coroa: Liga dos Campeões, Campeonato Inglês e Copa da Inglaterra.

Ao todo, são sete times na disputa do Mundial. Além do tricolor das Laranjeiras e do campeão inglês, também estão no torneio o saudita Al Ittihad (campeão nacional do país-sede), Al Ahly, do Egito (África), León, do México (Concacaf), Auckland City, da Nova Zelândia (Oceania) e Urawa Red Diamonds, do Japão (Ásia).

A competição terá transmissão pelo SporTV, na TV fechada, e pelo canal CazéTV, no YouTube. O ge.com e o Globoplay também vão transmitir todos os confrontos da competição. Na TV aberta, a Globo deverá passar os jogos do Fluminense e a final.

A primeira partida do torneio será nesta terça, quando se enfrentam Al Ittihad e Auckland City, às 15h (horário de Brasília). Principal reforço do time saudita, o atacante francês Karim Benzema, vencedor da Bola de Ouro em 2022, se lesionou em 30 de novembro e ainda é dúvida para a estreia no Mundial.

Na sexta-feira (15), pela segunda rodada, duelam León (México) e Urawa Red Diamonds (Japão), às 11h30. O vencedor pega o Manchester City em uma das semifinais.

Às 15h, entram em campo o Al Ahly e o vencedor do jogo entre o campeão árabe e o da Oceania, para saber quem encara o Fluminense.

A primeira semifinal está prevista para segunda-feira (18), às 15h, quando o Fluminense faz sua estreia contra Al Ittihad, Auckland City ou Al Ahly. Dos três, o adversário mais difícil para a formação tricolor, em teoria, seria o Al Ittihad.

Um dos protagonistas da liga saudita na contratação de estrelas do futebol mundial, o representante do país-sede trouxe nomes de peso para a temporada. Além de Benzema, reforçou o plantel com os volantes N´Golo Kanté (ex-Chelsea) e Fabinho (ex-Liverpool), que se juntaram ao atacante Romarinho, ex-Corinthians.

Apesar das contratações milionárias, que teve ainda a chegada recente do técnico argentino Marcelo Gallardo, bicampeão da Libertadores com o River Plate, o time está apenas na quinta posição no Saudita, liderado pelo Al Hilal, de Neymar.

Já a segunda semifinal está prevista para terça-feira (19), quando o Manchester City vai encarar León ou Urawa Red Diamonds. A disputa pelo terceiro lugar acontecerá na sexta-feira (22), às 11h30, seguida pela final, às 15h, no estádio Rei Abdullah Sports City, com capacidade para cerca de 60 mil torcedores.

Principal estrela do Manchester City, o atacante norueguês Erling Haaland, artilheiro do Inglês com 14 gols, ainda não é presença confirmada. O jogador sentiu uma lesão no pé e desfalcou a equipe durante a vitória contra o Luton Town, no domingo (10), pela Premier League. O City está atualmente em quarto na tabela de classificação, liderada pelo Liverpool.

"Espero que ele esteja pronto para jogar na Arábia", declarou Guardiola, que já demonstrou curiosidade a respeito do estilo de jogo do atual treinador da seleção brasileira.

"Gostaria de saber", respondeu Guardiola, ao ser questionado recentemente sobre a tática "aposicional" defendida por Diniz, segundo a qual os jogadores não precisam seguir uma posição fixa durante toda a partida, com liberdade para se movimentar pelo campo. "A próxima vez que nos vermos, talvez ele possa me contar [a respeito da tática aposicional]", acrescentou o ex-meia espanhol.

Diniz, ao participar de um programa no SporTV no ano passado, chegou a comentar sobre as comparações entre o estilo de jogo de seus times com o do treinador do City.

"Por conta de gostar de ter a bola, as pessoas me associam ao Guardiola. Mas a maneira dele ter a bola é o oposto da minha", afirmou o técnico do Fluminense. Diniz explicou que, nos times treinados pelo espanhol, os jogadores têm posições fixas bastante delimitadas dentro de campo, enquanto ele busca uma formação mais fluída.

A depender do desempenho das equipes nas semifinais, um confronto entre dois dos técnicos que mais chamaram a atenção do mundo da bola nos últimos anos pode ser o grande desfecho do calendário do futebol em 2023.