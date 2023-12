RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Flamengo sinalizou mais uma vez o interesse pela renovação do zagueiro Fabricio Bruno, que tem propostas do exterior.

Fabricio Bruno tem contrato com o Flamengo até dezembro de 2025, mas o clube quer renovar pois entende que este movimento é uma forma de blindar o defensor das investidas do mercado.

Ele recebeu ao menos duas propostas de clubes do exterior, mas até o momento nenhuma delas agradou, apesar do atleta ver com bons olhos um desafio em outro país, principalmente na Europa.

Ciente das investidas, o Rubro-Negro já havia tentado renovar o contrato do zagueiro em setembro, oferecendo mais dois anos de contrato e um aumento salarial, mas a proposta foi recusada.

Fabricio Bruno, atualmente, tem salário inferior ao de outros jogadores titulares da equipe, algo que tem sido levado em consideração nas negociações.

De férias, o zagueiro viajou para os Estados Unidos com a família, mas a tendência é a de que uma reunião de seus representantes com a diretoria rubro-negra aconteça nos próximos dias.

Fabricio Bruno terminou o ano em alta e como um dos destaques do time numa temporada frustrante para o Flamengo, que não conquistou nenhum título.

A defesa é um setor que a diretoria tem dado atenção, já que Rodrigo Caio deixou o clube, Pablo não deslanchou e David Luiz encerrou a temporada em baixa. Assim como Fabricio Bruno, Léo Pereira também foi bem avaliado.

O clube rubro-negro tem conversas avançadas para contratar o zagueiro Léo Ortiz, do Red Bull Bragantino.