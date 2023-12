SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Bayern de Munique venceu o Manchester United por 1 a 0, hoje, e eliminou os ingleses na fase de grupos da Liga dos Campeões. A partida foi realizada no Old Trafford, em Manchester, na Inglaterra.

Coman fez o gol que deu a vitória aos alemães. O Bayern já estava classificado em primeiro do Grupo A e termina a fase de grupos com 16 pontos.

O United encerra sua participação na Liga dos Campeões na última colocação do Grupo A, com apenas quatro pontos. Foram quatro derrotas e apenas uma vitória e um empate.

Com esse resultado, os ingleses também estão fora da Liga Europa.

O Copenhague avançou em segundo na chave, com 8 pontos, após vitória contra o Galatasaray, que vai para a Liga Europa.

O JOGO

Mesmo jogando fora de casa e sem apresentar seu melhor futebol, o Bayern de Munique conseguiu dominar o jogo diante de um apático Manchester United em pleno Old Trafford.

O Bayern não sofreu em nenhum momento do confronto, com o goleiro Neuer sendo exigido apenas uma vez em uma bomba de longe de Shaw.

Apesar de criar pouco, a equipe alemã conseguiu chegar ao gol da vitória aos 25 minutos do segundo tempo. Kane tocou para a infiltração de Coman na grande área, e o francês observou a movimentação do goleiro Onana antes de finalizar no canto direito.

Após o gol, os ingleses não conseguiram pressionar, e o Bayern quase ampliou em uma cabeçada de Kane que foi para fora.