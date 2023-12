SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Alvo do Corinthians, Gabigol fez mais gols em seu pior ano no Flamengo que Yuri Alberto, o atual camisa 9 do clube do Parque São Jorge, na temporada mais artilheira.

Gabigol terminou 2023 com 20 gols. Ele participou de 58 jogos e deu quatro assistências.

Foi a sua pior marca pelo Flamengo desde que chegou ao clube, há cinco temporadas. Ele fez 43 gols em 2019; 27 em 2020; 34 em 2021, e 29 no ano passado.

Yuri Alberto, por sua vez, balançou a rede 19 vezes em seu ano mais goleador, 2021. O atacante defendia o Inter, e alcançou o número em 55 partidas disputadas.

Pelo Corinthians, seu melhor número foi nesta temporada. Ele anotou 15 gols em 63 jogos, mais que os 11 de 2022 ?no ano passado, no entanto, o camisa 9 disputou apenas 28 partidas

Gabigol, inclusive, nunca teve uma temporada completa no Brasil com menos de 20 gols. Promovido em 2013, o Menino da Vila assumiu status de titular a partir de 2014 e passou dois anos na Europa (2016 e 2017), onde fracassou em suas passagens por Inter de Milão e Benfica.

*

NÚMEROS DE GABIGOL NO BRASIL

2023: 20 gols em 58 jogos pelo Flamengo

2022: 29 gols em 63 jogos pelo Flamengo

2021: 34 gols em 45 jogos pelo Flamengo

2020: 27 gols em 43 jogos pelo Flamengo

2019: 43 gols em 59 jogos pelo Flamengo

2018: 27 gols em 52 jogos pelo Santos

2015: 21 gols em 56 jogos pelo Santos

2014: 21 gols em 56 jogos pelo Santos

NÚMEROS DE YURI ALBERTO NO BRASIL

2023: 15 gols em 63 jogos pelo Corinthians

2022: 11 gols em 28 jogos pelo Corinthians

2021: 19 gols em 55 jogos pelo Inter

2020: 12 gols em 34 jogos por Santos e Inter