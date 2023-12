SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Milan venceu o Newcastle, de virada, por 2 a 1, no St. James Park, na última rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões, mas está eliminado.

Pulisic e Chukwueze garantiram a virada dos italianos, após Joelinton abrir o placar.

Com os resultados do Grupo F, Milan e Newcastle foram eliminados, enquanto o PSG avançou às oitavas no considerado "grupo da morte" da Champions. O clube francês empatou com o já classificado Borussia Dortmund e se manteve na vice-liderança.

A vitória, no entanto, garantiu ao Milan uma vaga na Europa League. Os italianos tiveram os mesmos 8 pontos do PSG, mas ficaram atrás pelo saldo de gols, em terceiro no grupo. Já o Newcastle acabou na lanterna da chave, com cinco pontos.

Como ficou o Grupo F:

1º: Borussia Dortmund - 11 pontos

2º: PSG - 8 pontos

3º: Milan - 8 pontos

4º: Newcastle - 5 pontos

O JOGO

O Newcastle foi amplamente superior no primeiro tempo, abrindo o placar com um golaço de Joelinton, aos 32 minutos.

No segundo tempo, o jogo ficou mais aberto, e Milan castigou os ingleses nos contra-ataques. Ambas as equipes criaram oportunidades, com destaque para Maignan, que fez uma defesaça em chute de Bruno Guimarães. Em outro lance de perigo, Rafael Leão recebeu na cara do gol e acertou a trave. Pulisic fez o gol do empate italiano aos 13 minutos, e Chukwueze definiu a virada sobre o Newcastle aos 38.

GOLS

1x0: Newcastle na frente com golaço brasileiro. Aos 32 minutos do primeiro tempo, Joelinton recebeu de Miley, quase na entrada da área e soltou um chute cruzado no ângulo.

1x1: Empate do Milan depois de tumulto na área. Aos 13 minutos do segundo tempo, Rafael Leão cruzou pela esquerda e Tomori chutou mal. Giroud tentou dominar e acabou ajeitando para Pulisic, que escorou para o fundo do gol.

1x2: Chukwueze marcou o gol da virada. Em grande contragolpe rápido, o Milan teve superioridade numérica diante dos ingleses; o atacante recebeu no lado direito da área e chapou de canhota.