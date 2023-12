SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Faltando 225 dias para os Jogos de Paris, o Comitê Olímpico do Brasil (COB) estipulou a meta de fazer a melhor campanha da história, superando o resultado dos Jogos de Tóquio, a última edição.

A intenção é superar os 21 pódios e 7 ouros, 6 pratas e 8 bronze conquistados em Tóquio-2020.

Paulo Wanderley, presidente da entidade, reforçou a meta durante o Summit realizado no CT do Time Brasil, no Rio.

"Temos a meta de ser melhor do que antes. Desde que entramos fomos assim, seja em Sul-Americano ou outra competição", disse Paulo Wanderley, presidente do COB.

MODALIDADES IMPORTANTES

Para melhorar o desempenho, o COB se apoia em bons resultados internacionais de algumas modalidades e atletas brasileiros.

Ginástica artística, boxe, vôlei, vôlei de praia, skate, judô, vela, surfe, atletismo, natação e canoagem velocidade são as grandes esperanças.

RETROSPECTO NAS PRINCIPAIS COMPETIÇÕES

No Pan de Santiago, o Brasil superou a campanha de Lima-2019, que já era recorde, e fez seu melhor resultado da história no torneio.

Nos Jogos Sul-Americanos, o Time Brasil também obteve boa campanha em Assunção-2022, superando o resultado de Cochabamba-2018.

Tais feitos levam a direção do COB e sonhar com um recorde de medalhas a próxima edição dos Jogos Olímpicos, que começa em 26 de julho.

Espero que em Paris possamos superar os resultados dos Jogos Olímpicos de Tóquio.

Rogério Sampaio, CEO do COB