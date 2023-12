SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Presidente eleito do Corinthians, Augusto Melo promete novidades em breve após ouvir o "não" de Rodrigo Caetano, executivo de futebol do Atlético-MG.

Augusto Melo foi às redes sociais para tentar tranquilizar o torcedor. Ele garante que o novo chefe do departamento de futebol será anunciado num curto espaço de tempo.

A ideia é de uma definição rápida para não comprometer o planejamento de 2024. O Corinthians reformulará o elenco e precisa de um executivo para guiar esse caminho.

"Muita gente ansiosa sobre a contratação do novo executivo de futebol do Corinthians. Repito: não acreditem em especulação (...). Estamos conversando com diversos profissionais de mercado e anunciaremos em breve o novo executivo de futebol do clube. Será um perfil com características inovadoras que vai ao encontro da proposta de profissionalismo e reformulação que prometi para vocês", disse Melo.

FRUSTRAÇÃO

Caetano avisou o Corinthians nesta quinta-feira (14) que vai ficar no Galo em 2024. O Corinthians estava esperançoso pelo acordo.

Rodrigo Caetano ficou balançado com a proposta do Timão, porém, decidiu continuar no projeto do Atlético-MG.

O Corinthians via Caetano como melhor nome no mercado e agora vai atrás de outras opções.

