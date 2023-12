SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O São Paulo já oficializou Luiz Gustavo e está próximo de fechar com outro volante, Bobadilla, mas mesmo assim o clube não deve abrir mão do titular Pablo Maia.

São Paulo precisa vender. O clube necessita negociar ao menos um jogador nesta janela de transferências, mas vê Beraldo mais próximo de sair. O zagueiro já teve oferta do Leicester (Inglaterra).

O time tricolor quer negociar somente um dos dois principais ativos. A ideia do São Paulo é manter seu elenco da melhor forma possível e isso passa por não vender dois titulares como Pablo Maia e Beraldo. A tendência é que apenas um deles deixe o clube.

Reforços preenchem posição carente. Dorival Jr chegou a chamar Pablo Maia de insubstituível durante a temporada e, por isso, o São Paulo 'se armou' de volantes neste início de janela.

Atuais reservas não ficam. Dois dos atletas que menos tiveram espaço no Tricolor na última temporada são justamente reservas de Pablo Maia: Luan e Jhegson Méndez. Ambos estão na lista para deixar o clube em 2024.

Bobadilla está por detalhes. O paraguaio do Cerro Porteño (Paraguai) deve se tornar reforço do São Paulo em breve. As negociações avançaram rápido e resta apenas a assinatura para o anúncio oficial da contratação.