SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O goleiro Ivan, do Corinthians, está na mira do Santos, América-MG, Criciúma e Sport.

Ivan não deve continuar no Corinthians em 2024 após empréstimo ao Vasco. Ele quer ir para um clube onde seja titular.

O Vasco também manifestou interesse na permanência de Ivan, mas o goleiro titular é Léo Jardim. Ivan prefere respirar outros ares.

O Corinthians recebeu consultas do Santos, América-MG, Criciúma e Sport nos últimos dias. Criciúma subiu para a Série A, enquanto Santos, América e Sport disputarão a segunda divisão. Nenhuma negociação avançou até agora.

Com Cássio e Carlos Miguel para o gol, o Timão vê Ivan como boa moeda de troca. Com o Santos, por exemplo, se falou sobre uma negociação envolvendo o atacante Lucas Braga.

Com passagem pela seleção brasileira, Ivan não se firmou no Corinthians, Zenit (Rússia) e Vasco. Ainda novo, ele entende que 2024 será a temporada de reafirmação no futebol brasileiro.

