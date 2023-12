SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Millonarios (Colômbia) quer o atacante Steven Mendoza, mas o alto salário pago pelo Santos atualmente dificulta a negociação.

O Santos paga, entre salários e luvas diluídas no contrato, cerca de R$ 600 mil por mês. O valor é muito alto para o Millonarios e também para o Peixe, que disputará a Série B.

A única chance do negócio vingar é o Santos emprestar pagando parte do salário. Essa condição não anima o Santos e nem o atacante de 31 anos.

Mendoza sabe do desejo do clube paulista de negociá-lo e prioriza jogar por um clube da Série A. Ele não está entusiasmado para retornar ao futebol do seu país.

O Santos pediu ajuda aos representantes de Mendoza para oferecê-lo a times do Brasil e do exterior. O cenário ideal seria uma venda, mas o Peixe topa negociar em outros moldes para se livrar dos salários.

O interesse do Millonarios em Mendoza foi inicialmente publicado pelo jornalista Pipe Sierra.