JIDDAH, ARÁBIA SAUDITA (UOL/FOLHAPRESS) - Os jogadores do Fluminense adotaram um discurso cauteloso ao tratar a semifinal do Mundial de Clubes ?que será contra o Al Ittihad, da Arábia Saudita, ou Al Ahly, do Egito.

Nas duas últimas edições da competição, Palmeiras e Flamengo perderam os jogos em que disputaram vaga na decisão.

O QUE ACONTECEU

Arias e Martinelli concederam entrevista nesta sexta-feira (15), antes do treino comandado por Fernando Diniz.

Os dois salientaram a dificuldade que a equipe tricolor vai encontrar na segunda-feira, quando estreia no torneio. Al-Ittihad e Al Ahly duelam na noite desta sexta-feira (15), no King Abdullah Sports City.

"Sabemos que vai ser um jogo extremamente difícil, independentemente do time que avançar. Sabemos que estamos em um torneio que é difícil, que é preciso encarar com muito respeito, mas estamos muito focados no nosso trabalho e chegar na melhor forma na semifinal, com o melhor Fluminense para encarar esse jogo", disse Arias.

"O futebol todo está mais equilibrado. É difícil cravar quem vai ganhar uma partida. Estamos focando bastante em uma boa preparação para fazer uma boa semifinal. Sabemos que temos de ir passo a passo porque é um torneio com os melhores times do mundo", completou.

O volante Martinelli compartilhou do cuidado ao analisar o duelo do Tricolor. "A expectativa lá em cima, sabemos que vamos ter grande duelo na semifinal. Independentemente de quem venha, temos de estar confiantes para fazer um grande jogo. Sabemos que, a cada ano que passa, o nível aumenta e fica mais difícil, mas sabemos que temos uma grande equipe e vai ser um grande duelo. A semifinal está cada vez mais difícil e temos de ter atenção total nos jogos"

Arias revelou que o lateral-esquerdo Marcelo tem conversado com o elenco sobre o Mundial, competição que já conquistou com o Real Madrid, da Espanha. "Ele fala [que é possível disputar], mas que também temos de ter pés no chão e ir passo a passo. Ele já ganhou quatro vezes, sabe a rota. Não tem final se não tiver semifinal. O foco está na semifinal", afirmou.