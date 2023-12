SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A estreia do Fluminense no Mundial de Clubes 2023 será no dia 18 de dezembro.

CONTRA QUEM É O JOGO?

O adversário será o vencedor do jogo entre Al Ahly (Egito) e o Al-Ittihad (Arábia Saudita).

Assim como em edição anteriores, os campeões da Copa Libertadores e Liga dos Campeões entram direto na semifinal.

CALENDÁRIO DO MUNDIAL DE CLUBES

Quartas de final: 15/12

Al Ahly x Al-Ittihad ou Auckland City - 15h (de Brasília)

Semifinal: 18/12

Fluminense x Al Ahly ou Al-Ittihad ou Auckland City - 15h (de Brasília)

Semifinal: 19/12

Manchester City x Urawa Red Diamonds - 15h (de Brasília)

Disputa do terceiro lugar: 22/12

Horário: 11h30 (de Brasília)

Final: 22/12

Horário: 15h (de Brasília)

OS ESTÁDIOS DOS JOGOS

Cidade dos Esportes Rei Abdullah - 62.241 lugares.

Príncipe Abdullah Al-Faisal - 32 mil lugares.

MUNDIAL DE CLUBES 2023

Local: Jiddah, Arábia Saudita

Datas: 12 a 22 de dezembro de 2023

Onde assistir: Globo e CazéTV