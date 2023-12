SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Al-Hilal venceu o Al-Wehda por 2 a 0 no Prince Faisal Bin Fahd Stadium, em Riade, em partida pela 17ª rodada do Campeonato Saudita.

Os gols foram marcados por Abdulhamid e Mitrovic. Os lances saíram aos 20 minutos do primeiro tempo e aos 35 da etapa final, respectivamente.

O time de Jorge Jesus é líder do Campeonato Saudita e está invicto após 17 rodadas. O Al Hilal tem 15 vitórias e dois empates na competição, abrindo dez pontos de vantagem para o Al Nassr. A equipe de Cristiano Ronaldo teve seu jogo adiado ?o adversário seria o Al Ittihad, que disputa o Mundial de Clubes.

O Al-Hilal volta a campo na próxima na quinta-feira (21), às 15h (de Brasília), quando recebe o Abha. O Al Wehda joga no sábado, também às 15h, contra o Al-Ryadh.

COMO FOI O JOGO

O Al Hilal não precisou de grande esforço para garantir a vitória. O time sofreu finalizações perigosas do Al Wehda, mas controlou o ritmo do jogo e se segurou na frente do placar sem maiores dificuldades.

Abdulhamid marcou o primeiro gol aos 20 minutos do primeiro tempo, após ótimo passe de Rúben Neves para furar a defesa do Al Wehda.

Mitrovic, artilheiro do Al Hilal, fez o segundo aos 34 minutos da etapa final. Malcom fez a jogada, driblando na ponta esquerda e acertando cruzamento preciso.