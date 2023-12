SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O time egípcio Al Ahly superou a estrelada formação saudita do Al-Ittihad por 3 a 1 em confronto realizado nesta sexta-feira (15) no estádio Rei Abdullah Sports City, em Jedá, na Arábia Saudita, e se credenciou para encarar o Fluminense, campeão da Copa Libertadores, pelo Mundial de Clubes da Fifa.

No jogo mais disputado da competição até aqui, a equipe do Egito, campeã da Liga dos Campeões da África, abriu o placar com um gol de pênalti marcado aos 21 minutos do primeiro tempo pelo tunisiano Maaloul.

Na segunda etapa, o atacante El Shahat ampliou, aos 13 minutos, com um belo chute colocado no canto direito do goleiro Al-Mayouf. Cerca de três minutos depois, saiu o terceiro, dos pés do meio-campista Ashour, que recebeu dentro da área e bateu rasteiro no canto direito do gol do Al-Ittihad.

Jogando em casa com o apoio da torcida, o Al-Ittihad também teve um pênalti marcado a seu favor aos 45 minutos da etapa inicial, desperdiçado pelo francês Karim Benzema, eleito Bola de Ouro em 2022. O atacante ainda descontou aos 46 do segundo tempo, após cobrança de escanteio, no único gol do time saudita.

Além do atacante francês ex-Real Madrid, o Al-Ittihad também se reforçou na última janela de transferências com outros jogadores de renome internacional como os volantes Fabinho e N'Golo Kanté e o atacante português Jota, além do técnico argentino Marcelo Gallardo, dentro dos esforços dos principais clubes sauditas de reforçar os elencos para melhorar a imagem do governo local.

O investimento, contudo, não foi suficiente para garantir o time nas semifinais do Mundial.

Adversário do Fluminense na próxima etapa, o Al Ahly está em sua nona participação na competição, tendo enfrentado times brasileiros nas últimas edições.

Na edição de 2022, disputada no início deste ano, perdeu para o Flamengo por 4 a 2 no confronto pelo terceiro lugar, após eliminações para o Real Madrid e o Al Hilal, respectivamente.

No Mundial de 2021, a formação egípcia perdeu para o Palmeiras por 2 a 0 nas semifinais, em revanche da edição do ano anterior, quando bateu o time brasileiro nos pênaltis e garantiu a terceira colocação.

O goleiro El Shenawy, que defendeu a cobrança de pênalti de Benzema e impediu o que seria o empate do time saudita, e o atacante El Shahat, ambos da seleção do Egito, estão entre os principais nomes da formação que encara o Fluminense na semifinal da próxima segunda-feira (18), às 15h.

Será a segunda partida entre as duas equipes, que já se enfrentaram em 1961, em amistoso no Cairo que terminou com a vitória do time brasileiro por 2 a 1, com gols de Waldo e Telê Santana.

Em jogo mais cedo nesta sexta-feira, o Urawa Red Diamonds, do Japão, superou o León, do México, e pega o Manchester City, de Pep Guardiola, na terça-feira (19).