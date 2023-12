SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Dúvida do Manchester City para o Mundial de Clubes, Haaland apostou em um tratamento com um especialista em biomecânica para se recuperar do estresse ósseo no pé.

Haaland viajou à Espanha para se tratar com John Haddad, especialista em biomecânica que trabalha com diversos esportistas, principalmente lutadores de MMA. O atacante já havia buscado tratamento com o profissional em 2020, quando se recuperava de uma lesão no quadril.

John Haddad é conhecido como "homem-milagre", segundo o jornal "As", da Espanha. Em suas redes sociais, ele se define como "terapeuta dos movimentos" e ostenta várias fotos com Haaland, que retornou da Espanha na última quinta (14).

"O cérebro controla o corpo e quase tudo fica mais fácil quando você entende como programá-lo", declarou Haddad à imprensa norueguesa quando perguntado sobre seu trabalho com Haaland.

"Ele recebeu um tratamento fora do clube e acaba de chegar. Quando os médicos o verem, saberemos melhor seu estado", disse ontem Guardiola, antes de mais um tropeço do City em casa no Campeonato Inglês. Foi a última partida da equipe antes do Mundial.

Guardiola afirmou que Haaland viajará com o elenco do City para a Arábia Saudita, mas fez mistério. "Veremos se ele pode jogar o primeiro jogo ou o segundo, ou então quando voltarmos."