PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - Grêmio e Renato Gaúcho estão perto de renovação de contrato após um desacerto financeiro.

O Grêmio propôs um aumento salarial a Renato Gaúcho, mas o treinador gostaria de reajuste ainda maior. Ao longo da última semana, a negociação teve um impasse.

Entretanto, nos últimos dias Portaluppi reduziu sua pedida, se aproximando do valor que o Grêmio havia oferecido entre salário e premiações por objetivos alcançados.

Desta forma, o clube se vê muito próximo de concluir a negociação para o novo vínculo do treinador, cuja duração irá até o fim de 2024.

A relação entre Renato e a direção gremista é muito boa e o treinador já trabalha junto ao comando do clube de olho na reformulação do elenco. Passa diretamente por ele a indicação e o aval para receber reforços.

A avaliação do rendimento em 2023 também foi muito positiva. Vindo de uma disputa de Série B, o Grêmio foi vice-campeonato do Brasileirão, além de ir longe na Copa do Brasil e erguer as taças do Gauchão e da Recopa Gaúcha.

A expectativa é que a renovação seja oficializada nos próximos dias.