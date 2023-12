RIO DE JANEIRO, RJ (UOL-FOLHAPRESS) - Jogando fora de casa, o Paris Saint-Germain teve um jogo duro com o Lille, chegou a estar na frente com um gol de pênalti de Mbappé, mas não resistiu a pressão no fim e cedeu o empate com um tento aos 49 minutos do segundo tempo de Jonathan David.

O PSG segue líder isolado do Campeonato Francês mesmo com o empate, somando 36 pontos contra 32 do vice-líder Nice.

O Lille está em quinto com 27, três a menos que o terceiro colocado Mônaco.

Mbappé tentou buscar o jogo a todo o momento, mas foi muito bem marcado pelos anfitriões. O craque conseguiu balançar a rede após uma penalidade sofrida por Lucas Hernández.

O PSG agora recebe o Metz, em casa, nesta quarta-feira (20), e o Lille visita o Strasbourg, no mesmo dia.

LILLE

Chevalier, Diakité (Tiago Santos), Yoro, Alexsandro, Ysmaily; Bentaleb, Benjamin André (Ounas), Zhegrova, Angel Gomes, Gudmundsson (Cabella) e Yazici (Jonathan David). T.: Paulo Fonseca.

PSG

Tenas, Marquinhos, Danilo Pereira (Skriniar), Lucas Hernández, Zaïre-Emery; Ugarte (Hakimi), Vitinha, Barcola (Kolo Muani), Lee, Dembelé (Asensio) e Mbappé. T.: Luis Enrique.