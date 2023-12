RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) -O mercado da bola foi agitado neste fim de semana dos dias 16 e 17, sendo a movimentação principal o acerto de De La Cruz, do River Plate (Argentina), com o Flamengo. Confira todos os detalhes:

DE LA CRUZ NO FLAMENGO

O Rubro-Negro chegou a um acordo de compra com o River Plate no sábado (17) e aceitou pagar US$ 16 milhões (cerca de R$ 79 milhões) pelo jogador.

O Flamengo também tem conversas avançadas para contratar o zagueiro Léo Ortiz, do Red Bull Bragantino.

FLU ANUNCIA ZAGUEIRO DA MLS

O Fluminense anunciou no sábado (16) o zagueiro Antônio Carlos, que estava no Orlando City (EUA). Revelado no próprio Tricolor e com passagens por Corinthians, Flamengo e Palmeiras, ele assinou até o fim de 2026.

GRÊMIO PERTO DE CONTRATAR SOTELDO

O Grêmio tem negociações avançadas para contratar o meia venezuelano Soteldo por empréstimo junto ao Santos.

O Tricolor também avançou nas conversas para renovar com o técnico Renato Gaúcho até o fim de 2024 e fez consulta por Gabriel Verón, atacante do Porto (Portugal).

BIGODE SE APROXIMA DO SANTOS

O Santos se aproximou da contratação do atacante Willian Bigode, que está de saída do Athletico-PR e não irá renovar.

O Peixe também garantiu a permanência do volante Rincón e fez consulta pelo lateral esquerdo Dalbert, do Internacional.

PALMEIRAS ENCAMINHA RENOVAÇÃO DE MAYKE

O Palmeiras encaminhou a renovação de contrato com o lateral direito Mayke até o fim de 2025.

INTER TOMA A DIANTEIRA POR ROBERT RENAN

Após ver o Corinthians recuar nas negociações, o Internacional tomou a dianteira para tentar contratar o zagueiro Robert Renan, do Zenit, da Rússia.

O Colorado também ofereceu uma proposta de renovação para o técnico Coudet e sondou o atacante Gabriel Verón, do Porto (Portugal).

ATHLETICO PRÓXIMO DE DOMENÉC

O Athletico-PR se aproximou da contratação do técnico espanhol Domènec Torrent, ex-Flamengo e que atualmente está sem clube.