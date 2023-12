SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Acostumados ao calor de dentro dos carros, os maiores pilotos do Brasil substituíram os cockpits e encararam um sol de 32°C por uma boa causa no Pinheiros, tradicional clube de São Paulo.

O local sediou, nesta segunda-feira (18), a 23ª edição do Futebol Solidário dos Pilotos, projeto organizado pelo preparador físico Vanderlei Pereira que ajuda crianças em situação de vulnerabilidade e portadoras de câncer. Neste ano, as instituições Cajec e LBV foram contempladas.

O evento começou pouco depois das 9h (de Brasília), quando os convidados se acomodaram no deck ao lado do campo sintético do Pinheiros ?que tem dimensões padrão Fifa.

Rubens Barrichello e Felipe Massa, símbolos brasileiros do automobilismo no século, chegaram por volta das 10h e foram as grandes estrelas do evento. O primeiro, no entanto, tem compromisso com as 500 Milhas de Kart na quinta-feira (21) e optou por não calçar chuteiras.

"Não vou jogar porque não jogo direito. Brincadeiras à parte, na última vez que joguei em uma semana de corrida fiquei com o adutor muito dolorido. Eu parecia um pinguim entrando no carro, então eu deixei para quem gosta", disse Barrichello à reportagem.

Massa, por outro lado, jogou e foi um dos mais ativos do time branco na primeira das três disputas do dia. Usando um boné contra o sol, o atual piloto da Stock Car fez as vezes de atacante e incomodou a zaga da equipe azul no primeiro tempo.

Enquanto os atletas "torravam" no sol em meio ao 0 a 0, as crianças se divertiam, na sombra, nas cadeiras após a visita do Papai Noel. Com salgadinhos, sucos e brinquedos, os pequenos fizeram a festa e deixaram a partida em segundo plano.

"O mais importante neste evento é a ação com as crianças, elas são o motivo real dessa reunião. É poder fazer elas terem um dia diferente e fazer esse contato com os ídolos, além da confraternização com pilotos de diferentes gerações", disse Vanderlei Pereira à reportagem.

CALOR APERTA (PARA ALGUNS)

Após 15 minutos, a arbitragem decretou, para alívio dos pilotos-jogadores, o intervalo: por quase dez minutos os times tentaram, em vão, recuperar o fôlego.

O sol dificultou para todos, mas Lucas, filho de Daniel Serra, brilhou. O pequeno de 11 anos, que atuou ao lado de Massa, fez o único gol do jogo inicial. Ele recebeu na ponta esquerda, driblou dois marcadores e deslocou o goleiro adversário com muita categoria.

Massa mostrou faro de artilheiro na terceira partida do dia. Ele recebeu assistência do filho, Felipinho (14 anos), e balançou as redes do time rosa já por volta das 13h.

"É muito bacana esse evento que o Vanderlei organiza todo ano para ajudar e trazer presentes para as crianças. É um grande prazer fazer parte disso, como faço parte já há muitos anos. Logicamente, também é uma diversão para quem assiste à gente jogar bola. É muito divertido", afirmou Massa à reportagem.