SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Cruzeiro tem técnico novo para a próxima temporada: o argentino Nicolás Larcamón.

O treinador assinou contrato com o clube mineiro até o fim de 2025. Larcamón chega ao Cruzeiro acompanhado de sua comissão técnica, formada pelos auxiliares Javier Berges e Damian Ayude, pelo preparador físico Juan Cruz Mónaco e pelo analista de desempenho Miguel Vázquez.

Larcamón foi demitido recentemente do León, do México. O treinador não resistiu à eliminação para o Urawa Reds nas quartas de final do Mundial de Clubes, em derrota por 1 a 0 na última sexta (15).

O argentino não foi a primeira opção da diretoria cruzeirense. O clube de Ronaldo demonstrou interesse em Fernando Gago, Gabriel Milito e Thiago Carpini, mas não avançou em nenhuma dessas negociações.

CARREIRA DE LARCAMÓN

O único título da carreira do argentino veio justamente em seu último trabalho. O técnico conduziu o León à primeira conquista internacional de sua história, a Liga dos Campeões da Concacaf 2023.

Dentro do Campeonato Mexicano, o León de Larcamón não obteve grande sucesso. O time foi eliminado nas oitavas de final do Clausura no primeiro semestre e, mais recentemente, caiu nas quartas do Apertura. O argentino comandou a equipe em 51 jogos por todas as competições, com 22 vitórias, 13 empates e 16 derrotas (51,64% de aproveitamento).

O técnico de 39 anos também treinou equipes no Chile e na Venezuela. Larcamón não levantou troféus em suas passagens por Deportivo Anzoátegui, Antofagasta, Huachipato, Curicó Unido e Puebla.