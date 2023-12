RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O técnico Ramon Menezes anunciou nesta quinta-feira (21) (21) a lista de convocados para a seleção brasileira sub-23 que disputará o Pré-Olímpico, em janeiro, na Venezuela. A lista tem o atacante Endrick, do Palmeiras.

Entre os convocados estão também John Kennedy e Alexander, atacante e meio-campista que estão com o Fluminense no Mundial de Clubes.

Há jogadores do futebol europeu, como os volantes Andrey Santos, ex-Vasco, e Danilo, ex-Palmeiras, que agora estão no Nottingham Forest.

A apresentação dos jogadores está marcada para o dia 8 de janeiro e a preparação será na Granja Comary, em Teresópolis.

O Pré-Olímpico vai de 20 de janeiro a 11 de fevereiro. Duas seleções alcançarão vaga nos Jogos Olímpicos de Paris, em 2024.

A estreia da seleção será contra a Bolívia, no dia 23. O segundo jogo será no dia 26 contra a Colômbia. O último adversário na fase de grupos será a Venezuela, no dia 29.

Nossa preparação é curta. Nossos adversários já estão trabalhando. Mas a gente traz 20 atletas que já conhecem o nosso trabalho. Ramon Menezes

*

OS CONVOCADOS

Goleiros:

Mycael - Athletico-PR

Andrew - Gil Vicente (Portugal)

Matheus Donelli - Corinthians

Laterais:

Vinícius Tobias - Real Madrid (Espanha)

Matheus Dias - Internacional

Luan Cândido - Red Bull Bragantino

Patryck - São Paulo

Zagueiros:

Kaiky Fernandes - Almeria (Espanha)

Arthur Chaves - Acadêmico de Viseu (Portugal)

Robert Renan - Zenit (Rússia)

Michel - Palmeiras

Meio-campistas:

Andrey Santos - Nottingham Forest (Inglaterra)

Marlon Gomes - Vasco da Gama

Aleksander - Fluminense

Ronald - Grêmio

Gabreil Pirani - DC United (EUA)

Danilo - Nottingham Forest (Inglaterra)

Atacantes:

Marquinhos - Nantes (França)

Giovane - Corinthians

Gabriel Pec - Vasco da Gama

Guilherme Biro - Corinthians

Endrick - Palmeiras

John Kennedy - Fluminense