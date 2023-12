SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Nos destaques do Mercado da Bola desta quinta-feira (21), o meia Gustavo Scarpa aceitou a proposta do Atlético-MG, o Corinthians segue em negociação com Gabigol, e o Santos quer fechar um pacotão de reforços.

GUSTAVO SCARPA ACEITA PROPOSTA DO ATLÉTICO-MG

Scarpa voltará ao futebol brasileiro em 2024. O time mineiro superou a concorrência de Bahia, Flamengo e Internacional, e vai pagar 5,5 milhões de euros (R$ 29,5 milhões) pelo meia de 29 anos.

Corinthians agenda reunião com Gabigol

Após iniciar negociações com o Flamengo, a nova diretoria do Timão agendou uma reunião presencial com o próprio jogador para depois do Natal.

SANTOS AVANÇA POR 'PACOTÃO' E MIRA DOIS EX-CORINTHIANS

O Santos tem negociações avançadas com os laterais-direitos Hayner e Igor Silva, o lateral-esquerdo Jorge, o meia Otero e os atacantes Willian Bigode e Pedrinho. Outras duas conversas em andamento são com o zagueiro Gil e o meia Giuliano.

SÃO PAULO GANHA OPÇÃO PARA REPOR POSSÍVEL SAÍDA DE BERALDO

O zagueiro Wagner Leonardo, destaque do Vitória na conquista da Série B, foi oferecido para o time tricolor paulista.

VASCO RENOVA COM MAICON E DEFINE SAÍDA DE ALEX TEIXEIRA

O time cruzmaltino acertou a renovação do zagueiro Maicon por um ano, enquanto o atacante não permanecerá no clube a partir de 2024.

NEGOCIAÇÃO COM PEDRO RAUL TRAVA, E SÃO PAULO MIRA PLANO B

O São Paulo ainda não conseguiu avançar no aspecto financeiro nem com o Toluca (MEX) nem com Pedro Raul. Agora, o clube busca alternativas para o ataque.

LUCAS LIMA NÃO DEVE FICAR NO SANTOS

Com a chegada do técnico Fábio Carille, o clube reavaliou o elenco e entendeu que o meia não tem o perfil de Série B ?além disso, recebe um salário muito alto.