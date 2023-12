SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Manchester City conquistou a sua primeira taça do Mundial de Clubes da Fifa, ao derrotar o Fluminense por 4 a 0, nesta sexta-feira (22).

É o 12º time a ganhar a competição desde que a entidade máxima do futebol passou a organizá-lo. O Mundial de Clubes da Fifa teve início em 2000 e chegou a sua 20ª edição neste ano. O conselho da entidade reconhece as disputadas realizadas entre 1960 e 2004 como Copa Intercontinental.

Agora, o City se junta aos campeões ingleses Manchester United (2008), Liverpool (2019) e Chelsea (2021). O Real Madrid é o maior vencedor neste formato, com cinco títulos.

O Corinthians, com duas conquistas, é o último time brasileiro que venceu o torneio, em 2012. Na primeira edição do Mundial da Fifa, sediada no Brasil, o Corinthians levantou a taça ao superar o Vasco na decisão por pênaltis (4 a 3 para os paulistas), no Maracanã.

O Mundial de Clubes da Fifa voltou a ser realizado em 2005, quando o São Paulo superou o Liverpool, por 1 a 0, na decisão. No ano seguinte foi a vez de outro brasileiro fazer a festa. O Internacional levou a melhor sobre o Barcelona, por 1 a 0, e ficou com o caneco.

*

TODOS OS CAMPEÕES DO MUNDIAL DE CLUBES DA FIFA

2023 Manchester City (ING)

2022 Real Madrid (ESP)

2021 Chelsea (ING)

2020 Bayern de Munique (ALE)

2019 Liverpool (ING)

2018 Real Madrid (ESP)

2017 Real Madrid (ESP)

2016 Real Madrid (ESP)

2015 Barcelona (ESP)

2014 Real Madrid (ESP)

2013 Bayern de Munique (ALE)

2012 Corinthians

2011 Barcelona (ESP)

2010 Internazionale (ITA)

2009 Barcelona (ESP)

2008 Manchester United (ING)

2007 Milan (ITA)

2006 Internacional

2005 São Paulo

2000 Corinthians