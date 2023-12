RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Marcelo e André afirmaram que o Fluminense jogou "de igual para igual" com o Manchester City após a derrota por 4 a 0 no Mundial de Clubes. Os dois falaram à CazéTV após a partida.

Marcelo exaltou o time e lamentou o resultado. Ele ainda citou "muita gente secando".

"A gente fez uma temporada maravilhosa. Estou muito feliz por trazer o nome do Fluminense para uma competição tão grande como essa. A gente jogou de igual para a igual. Infelizmente, o resultado não diz o que a gente jogou. A gente entende que a gente morreu atirando. Sabia que jogar contra o City seria muito difícil, muita gente secando. Normal. Mas a gente não perdeu a nossa essência. Colocamos a cara, o peito para fora para jogar contra eles", disse ele.

André foi na mesma linha de pensamento. O volante exaltou o Flu estar no topo da América mantendo o estilo de jogo.

"Entramos com a ideia de pressionar e fazer nosso jogo. Tomamos um gol nos primeiros segundos, mas nosso time não deixou de jogar. Jogamos de igual para igual. É o melhor time do mundo há cinco, seis anos. É um momento inexplicável para nós. No Brasil ninguém acreditava, mas colocamos o Fluminense no topo da América com um futebol que todos gostam de ver. Não é para abaixar a cabeça e aproveitar as férias," disse.

O jovem desviou sobre qualquer chance de saída. "Sei que vão aparecer muitas coisas, mas agora é desligar do futebol".