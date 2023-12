JEDDAH, A´RABIA SAUDITA (UOL-FOLHAPRESS) - O Fluminense fechou a temporada com a disputa do Mundial de Clubes e agora volta o olhar para 2024. Dentre os assuntos prioritários, elenco e mercado da bola.

O time pode ter mudanças importantes em relação aos titulares e já analisa o mercado da bola.

O zagueiro Nino e o volante André são nomes que podem sair. As perdas desses pilares geram preocupação nas Laranjeiras.

André recentemente teve o nome ligado ao Barcelona. Clubes ingleses também demonstraram interesse no jogador.

Nino, por sua vez, está na mira do Nottingham Forest, da Inglaterra. As partes conversam e o zagueiro falou em "gratidão" ao Fluminense após a final do Mundial.

Dupla de Nino na zaga, Felipe Melo já indicou pensar no pós-carreira. Ele tem mais um ano de contrato e admite que pode ser a última temporada antes da aposentadoria.

"Tenho mais um ano de contrato e quero jogar, mas de fato já inicio um processo de transição para o pós-carreira. Estou no Fluminense para ajudar dentro de campo, fora, no banco de reservas. Vou estar disponível para mais jogos. Nesse ano eu consegui jogar e entendi a raiz do problema. Vou entrar de férias já tratando e cuidando do corpo", ressaltou.

O setor defensivo já tem uma novidade. Em à disputa do Mundial, o clube das Laranjeiras anunciou a contratação do zagueiro Antônio Carlos.

Outro que tem futuro incerto é o meia Arias. Na Arábia Saudita, o colombiano disse não saber se fica no Fluminense.

Terceiro melhor jogador do Mundial, o meia admitiu a possibilidade de um adeus. Ele aguarda propostas e já esteve na mira do Zenit, da Rússia.