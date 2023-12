SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - André, jogador do Fluminense, entrou na mira do Manchester City após o confronto no Mundial de Clubes.

O clube comandado por Pep Guardiola está interessado no brasileiro, que se tornou alvo da equipe inglesa para o futuro, segundo informações do jornal espanhol Mundo Deportivo.

Após o Mundial, Fernando Diniz afirmou que Guardiola elogiou os jovens jogadores do Fluminense, com destaque para o volante de 22 anos.

André revelou que recebeu uma proposta irrecusável de um time da Europa, mas optou por cumprir sua palavra com Fernando Diniz e permanecer no Fluminense até o final da temporada.

Fulham e Liverpool apresentaram propostas pelo jogador ao longo de 2023, além do interesse do Barcelona, que observa o meio-campista há vários meses.

O volante fez 62 jogos pelo Fluminense na atual temporada, marcando um gol na vitória por 2 a 0 contra o Olimpia, pelas quartas de final da Libertadores, e foi convocado por Diniz para a seleção brasileira nas eliminatórias para a Copa do Mundo.

No Mundial de Clubes, o Manchester City venceu a equipe carioca na grande decisão por 4 a 0.

Tags:

André | Fluminense | Jornal