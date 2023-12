Por meio de vídeo compartilhado nas redes sociais da Prefeitura, a prefeita, Margarida Salomão, e o secretário de Esporte e Lazer, Marcelo Matta, anunciaram a contratação de projetos para a implantação e modernização de cinco campos de várzea em Juiz de Fora. O titular da pasta destacou que os primeiros campos a receberem as melhorias são os do Bairro Cerâmica, na Zona Norte, do Lacet, no Bairro Dom Bosco, na Cidade Alta, no Bairro Linhares na Zona Leste, Granjas Betânia, na Zona Nordeste e São Benedito na Zona Sudeste.

"Com muita alegria anunciamos mais uma melhoria nos equipamentos esportivos da cidade, um ano depois de entregarmos o Ginásio Municipal Jornalista Antônio Marcos. Dar mais dignidade ao futebol de várzea, que é tão praticado na cidade", destacou o titular da pasta de Esporte e Lazer. Os campos terão a instalação da grama sintética, melhoria nos vestiários, nas áreas de convivência e nas arquibancadas, conforme detalharam Margarida e Marcelo no vídeo.

No anúncio, a prefeita e o secretário compartilharam que as melhorias serão realizadas e entregues em 2024.