RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Neymar está em alto mar. O craque não mudou o roteiro e passará os próximos três dias em um navio pela costa brasileira. Mas os cuidados após a cirurgia no joelho esquerdo continuam, ainda mais porque o meia-atacante tem mostrado evolução nas últimas semanas.

"Tratamento no rolê vale?", disse Neymar, em postagem nas redes sociais, nesta terça-feira (26)

Neymar tem se livrado aos poucos das muletas, e a orientação dos médicos e dos fisioterapeutas é que ele já comece a apoiar mais o pé esquerdo no chão.

O jogador embarcou no navio usando apenas uma muleta e não mais o par, adotado a partir do rompimento dos ligamentos do joelho esquerdo, durante a derrota da seleção brasileira para o Uruguai, em outubro.

Nos últimos dias, Neymar já tinha aparecido com uma muleta só e também publicou vídeos em que gritava de dor durante o trabalho de fisioterapia.

Neymar levou para o navio o equipamento de fisioterapia. Em termos práticos, ele faz compressão e gelo no local. O uso nos clubes é comum.

O jogador postou foto com o equipamento e também saiu em vídeos de influenciadores no saguão do navio.

O QUE VAI ACONTECER NO CRUZEIRO

O navio com Neymar, vários parças, celebridades e anônimos teve o período de embarque ontem (26), no porto de Santos.

A programação vai durar até sexta-feira, prevendo uma parada em Búzios (RJ).

Vários artistas estão convidados e farão shows, como Péricles, Belo, Suel, MC Livinho e muitos outros.

QUAL A PERSPECTIVA

Neymar está sendo preparado para voltar a jogar em agosto, no início da nova temporada da Arábia Saudita. Logo, ele está fora da Copa América 2024, que será em junho.

A previsão médica é que ele fique nove meses sem jogar, com um tratamento conservador para tratar o rompimento ligamentar. Mas Neymar teve outras lesões periféricas no joelho, que tornaram a recuperação mais complexa, como o rompimento dos meniscos.

Um desafio para o jogador tem sido recuperar a flexibilidade completa no joelho. Então, parte do trabalho com o fisioterapeuta é para flexionar e extender o joelho operado.

Posteriormente, Neymar passará a fazer fortalecimento muscular, já que já está há mais de dois meses machucado.

"Foi feita uma reconstrução do ligamento cruzado. Retiramos um enxerto do joelho para refazer o ligamento rompido. Foi feito um reforço extra-articular para dar ainda mais segurança a esse ligamento cruzado. É como se colocássemos dois ligamentos no joelho para fazer a função do ligamento rompido. E foram feitos reparos, a sutura, dos meniscos rompidos", disse Rodrigo Lasmar, médico que operou Neymar, em entrevista à Rádio 98.