SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Zico criticou a CBF pela indefinição sobre o comando da seleção brasileira. Ídolo do Flamengo, ele criticou o fato de Fernando Diniz dividir o cargo com o de técnico do Fluminense.

Zico se disse preocupado com a situação da seleção. Ele deu entrevista ao SporTV nesta quarta (27).

"É horrível isso. A CBF nunca pode ficar sem um treinador um minuto sequer. Todo mundo sabia que o Tite não ia ficar, no momento que ele sai já tinha que ter um nome. O técnico de uma seleção de um país representa todos, não pode estar ligado com outra coisa. Você que tem que estar olhando, ir nos jogos, falar com as pessoas. Eu viajava pela Europa quando tinha jogador japonês lá, falava com dirigente. Não pode estar dirigindo outro time. A capacidade do Diniz não se discute, mas é horrível a situação. Não tem sentido ficar esperando outro treinador", disse Zico.

O ex-jogador elogiou Ancelotti, mas questionou a CBF. "O Ancelotti eu adoraria ver, pela capacidade, já ter trabalhado com os brasileiros, Vini Jr e Rodrygo bem. Sabe usufruir do potencial, mas não pode, não pode. Será que não tem um no Brasil com a capacidade de ser exclusivo?"

"A CBF faz um curso de treinadores e o treinador da seleção não é do curso. Preocupa a Eliminatória. Cada jogo perdido é uma preocupação. Jogar obrigado a ganhar é para poucos. Isso gera preocupação, ninguém quer saber mais que é o Brasil. O Brasil com essa facilidade que tem hoje de eliminatória não pode se dar ao luxo de estar em quinto, sexto e correr risco de não se classificar", afirmou.

Zico ainda criticou o estilo de Diniz. Ele afirmou que as vezes é necessário dar um chutão para não correr riscos.

"É uma pena. O Diniz quanto tempo levou para ter esse conceito no Flu, os jogadores entenderem. Muitas vezes é importante ter um plano B, um chutão não faz mal a ninguém de vez em quando, joga feio e vai. Cansei de dar esporro nos meus zagueiros no Flamengo para dar bico. Futebol de alto nível é erro zero. Isso te faz muitas vezes dar bico na bola para colocar para dentro ou tirar", afirmou.