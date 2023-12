SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O lutador brasileiro Edival Pontes, 26, conhecido como Netinho, foi suspenso por doping e, com isso, perdeu a medalha de ouro no taekwondo por equipes conquistada no Pan de Santiago, em outubro.

A notícia foi publicada pela coluna "Olhar Olímpico", do UOL, e confirmada à Folha pelo COB (Comitê Olímpico Brasileiro) em nota. Segundo a entidade, o atleta ficará fora das competições até fevereiro de 2024.

"O COB informa que o atleta recebeu a notificação de resultado analítico adverso de um exame feito em competição antes dos Jogos Pan-americanos há algumas semanas. O Brasil manteve o ouro como equipe em Santiago, mas Netinho teve a sua [medalha] cassada. A suspensão ao atleta é válida até o final de fevereiro. Com isso, ele poderá seguir em busca da classificação para os Jogos Olímpicos Paris 2024", diz o comunicado.

A World Taekwondo, federação internacional do esporte, não informou detalhes como a substância encontrada no exame antidoping, mas adicionou um alerta de suspensão ao lado do nome dele no site em que divulga os rankings oficiais da modalidade.

Netinho é o brasileiro mais bem colocado no ranking mundial. Ele ocupa a oitava colocação entre os homens na categoria 68 kg, sendo que apenas os cinco melhores se garantem automaticamente para os Jogos Olímpicos sem a necessidade de passar pelos torneios classificatórios.

O atleta foi vice-campeão mundial no ano passado na categoria até 74 kg, que não integra o programa dos Jogos Olímpicos. Neste ano, o brasileiro conquistou também a medalha de prata no Grand Prix de Paris.