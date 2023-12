ATIBAIA, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Zion Bethonico e João Teixeira serão os representantes do Brasil no snowboard nos Jogos de Inverno da Juventude em Gangwon-2024 e a classificação de ambos teve a ver diretamente com os irmãos mais velhos.

Em março deste ano, Zion foi 26º no Mundial Júnior de Snowboard Cross. E o irmão mais velho dele, Noah, foi o 25º. Com a posição dos dois, ambos eliminados nas oitavas de final, o Brasil conseguiu garantir uma das 22 vagas para Gangwon-2024 em jogo no evento.

"Contar com a ajuda do meu irmão para conseguir a vaga foi ótimo! Quando terminei a corrida e percebi que possivelmente não conseguiria me qualificar com o meu posicionamento, fiquei devastado. Graças ao Noah foi possível realizar esse sonho", comentou Zion.

Com os irmãos Augustinho e João Teixeira a história foi um pouco diferente. O mais velho é especialista nas provas de slopestyle/big air, enquanto João compete mais no halfpipe. Com o desempenho no Mundial Júnior, em que foi o 12º colocado no slopestyle e 22º no big air, Augustinho conquistou duas cotas para o Brasil em Gangwon.

Contudo, o único atleta do país com idade para competir é justamente o irmão mais novo dele, João. Mas para Augustinho, a classificação do caçula da família Teixeira se deve exclusivamente a ele mesmo.

"Para ser sincero, eu não o classifiquei. Dei o meu melhor e consegui a vaga para o Brasil. O meu irmão, na temporada anterior, trabalhou muito para conseguir os pontos na modalidade que ele é especialista: halfpipe. Ele também competiu em slopestyle e conseguiu os pontos necessários para representar o Brasil. Sem os pontos dele, por mais que eu conseguisse a vaga, ele não classificaria", disse Augustinho.

O snowboard é a modalidade responsável pelo melhor desempenho do Brasil em Jogos Olímpicos de Inverno. Em Turim 2006, Isabel Clark terminou a competição de snowboard cross na 9ª colocação. Foi o mesmo ano em que Zion nasceu. João chegou ao mundo apenas em 2007.

IRMÃOS EM OUTRAS MODALIDADES

Além deles, o Time Brasil em Gangwon-2024 contará com outros irmãos. Guilherme Melo, integrante da equipe mista de curling, manterá uma tradição de família: a mãe é atleta da modalidade e o irmão mais velho, Vitor, foi o lead (espécie de capitão) da equipe brasileira em Lausanne-2020. Já os gêmeos Alice e Arthur Padilha irão disputar o esqui alpino.

"Estou extremamente feliz por representar o Brasil nos Jogos Olímpicos da Juventude. Acredito que as Olimpíadas são um objetivo incrível para todo atleta, e estou contente por ter conseguido alcançá-lo. Vejo vocês na Coreia do Sul!", concluiu Alice.