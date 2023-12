SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Conselho Deliberativo do São Paulo aprovou na tarde desta quinta-feira (28) o contrato de cinco anos com a produtora Live Nation para shows no MorumBIS. Foram 193 votos a favor, dois contra e uma abstenção. No acordo, o clube tem poder de veto e vai receber no mínimo R$ 60 milhões.

O São Paulo recebe R$ 60 milhões mesmo que não haja nenhum show no MorumBIS. O valor de contrato é uma espécie de mínimo garantido que a empresa paga para ter o direito de preferência pelo estádio. Mesmo que não acerte nenhum show no local nos próximos cinco anos, o montante ainda será do Tricolor.

São Paulo tem poder de veto. O clube pode vetar a utilização do MorumBIS caso algum show esteja marcado para uma data importante do calendário esportivo do time e isso já aconteceu: uma das maiores bandas de rock do mundo deve vir ao Brasil em setembro, mas o Tricolor vetou o MorumBIS de olho na Libertadores.

Valor pode ultrapassar R$ 60 milhões. O cálculo foi feito com média de seis shows por ano e R$ 2 milhões por show. O montante pode ser renegociado a depender do artista e pode ultrapassar em caso de mais eventos no estádio do que o previsto.

Alimentação, bebidas e merchandising também rendem. O clube tem direito a 20% de bebidas e alimentação vendidas durante os shows, além de porcentagem também em produtos licenciados da banda vendidos durante o evento.

Contrato não tem exclusividade. O acordo não impede o MorumBIS de receber shows de outras produtoras, mas dá à Live Nation o direito de prioridade. A empresa também pode realizar eventos em outros locais.

A Live Nation é uma das maiores produtoras de eventos no mundo. A empresa tem nomes como Beyoncé, Lady Gaga, Coldplay, U2, Madonna, entre outros em seu catálogo.